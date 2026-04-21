Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir program düzenlendi.

Çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreşte eğitim gören miniklere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir yer alırken, etkinlikte minikler geleneksel halk oyunları gösterisi ile beğeni topladı. Bayrak gösterisi salonda coşku dolu anlara sahne olurken, katılımcılardan alkış aldı.

Etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.