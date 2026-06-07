Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu eğitimi tamamlanarak sona erdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan H. Aziz Demir 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla kapanış programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere madalya, tüm öğrencilere ise katılım belgesi takdim edildi.

Açılışın ardından konuşan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Rasim Kaya, '4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, bu yaşlarda verilen dini ve ahlaki eğitimin geleceğin inşasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Programa İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Rasim Kaya, Müftülük Şefi Bilal Çiftçioğlu, öğrenci velileri ve kurs öğreticileri katıldı.