Elazığspor satışa çıkarılan ancak beklenen ilgiyi görmeyen kombine biletler için taraftarlarına bir çağrı daha yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ancak kombine biletler için beklenen ilgiyi taraftarlarından göremeyen Elazığspor, bir paylaşım daha yaptı ve taraftarlarını desteğe davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; 'Kombine satışlarımız devam ediyor. 2026-2027 sezonunda tribündeki yerinizi avantajlı fiyatlarla ayırtın. Sezon boyunca takımımıza destek olmak ve tüm iç saha heyecanını tribünden yaşamak için kombinenizi hemen alın' ifadeleri kullanıldı.

Elazığspor kombine bilet fiyatları ise VIP: 30 bin TL, kapalı 7 bin 500 TL, maraton 4 bin 500 TL ve kale arkası 2 bin TL olarak belirlendi.