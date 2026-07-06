Elazığ kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi ve dini mirasıyla medeniyetler beşiği olarak nitelendirilen Harput Mahallesi, gece saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı.

Tarihi yapıları, asırlık sokakları ve eşsiz atmosferiyle yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlayan Harput'ta, ışıklandırılan tarihi mekanlar gece karanlığıyla bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgenin tarihi dokusunu gözler önüne seren manzara, izleyenleri adeta mest etti.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Harput, sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginliğin yanı sıra gece oluşturduğu büyüleyici görüntüsüyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.