Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan üretim maliyetlerine rağmen Gezer Ayakkabı, üretim faaliyetlerini ve ihracatını sürdürdü. Şirket, 160 bin çift çizme satışıyla Avrupa hedefini aştığını açıkladı.

Avrupa'nın önde gelen çizme üreticileri arasında yer alan Gezer Ayakkabı, Avrupa pazarında 160 bin çiftin üzerinde satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece daha önce belirlenen 150 bin çiftlik satış hedefi aşılmış oldu. Ayakkabı sektöründe döviz kuru ve ticari belirsizliklerin etkili olduğu dönemde şirketin, üretimini veriye dayalı planlama ile sürdürdüğü belirtildi. Şirketin, 100 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiği ve 1.500'den fazla kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

Şirketin çizme üretimine ilişkin verileri şöyle açıklandı:

Yıllık üretim kapasitesi 3 milyon 200 bin çift ve yıllık satış miktarı 2 milyon 500 bin çift olurken, Avrupa pazarına yapılan satış 160 bin çiftin üzerinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde çizme üretimi ayrı bir uzmanlık alanı olarak ele alınıyor. Bu ürün grubu için özel üretim hattı bulunuyor. Üretim tesisi çok sayıda kalıp ve makine ile destekleniyor, teknolojik yatırımlar sürüyor. Ürünler; endüstri, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi farklı kullanım alanlarına yönelik geliştiriliyor. Avrupa pazarındaki satışlarda ürünlerin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu etkili oldu. Çelik burun ve çelik taban özellikli S4 ve S5 sınıfı modeller iş güvenliği açısından tercih ediliyor, ürünler kaymaz taban, aşınma direnci ve su geçirmezlik gibi özellikler taşıyor.

'Sarı Çizme' olarak bilinen ürün grubunun Türkiye'de marka ile özdeşleştiği vurgulanırken, şirketin ihracat faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.