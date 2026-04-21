Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın analiz programları üzerinden yaptıkları risk değerlendirmesi sonucu şüpheli görülen bir tır aracını takibe aldı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen araç, X-Ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı. Burada gerçekleştirilen aramalarda, dorsenin arka kısmında ve yasal yük üzerine gizlenmiş halde; torbalar, koliler ve bir valiz içerisinde çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Aramalarda toplam 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto yedek parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 adet ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.