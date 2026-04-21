Karatay'da robotik ve teknoloji heyecanı üçüncü kez yaşanıyor. Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen 'Robofest Konya' kapılarını açtı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen 'Robofest Konya', Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde başladı. Festivalde 13 farklı kategoride 917 robot yarışıyor. Organizasyona katılan bin 580 öğrenci robotik ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini sahaya yansıtıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin takımlar halinde yarıştığı festivalde; Kendin Yap-Çalıştır, mBot Robot, Sünger Bob, Temel ve Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini İHA (Drone), Mini Sumo, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Bilgisayar Destekli Çizim, Serbest Proje ve Tasarla-Çalıştır kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşanıyor.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, RoboKaratay projesiyle ilçede teknoloji odaklı eğitim altyapısının güçlendirildiğini vurguladı. Kayacılar, RoboKaratay projesi kapsamında Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğiyle önemli bir eğitim süreci başlattıklarını hatırlatarak, 'Festivalimiz her yıl büyüyerek devam ediyor. Amacımız; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek. Hedefimiz, teknolojinin esiri değil, üreticisi olan bireyler yetiştirmektir. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Karatay Belediyemiz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, diğer okullarımızdan projeye katkı sunan tüm meslektaşlarıma, öğrencilerimize ve yarışmaya katılan tüm okullarımıza teşekkür ediyor, yarışmalarda başarılar diliyorum' dedi.

'Gelecek burada başlıyor'

Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat ise Konya Robofest'in açılışında yaptığı konuşmada festivale gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Mevlüt Kanat, hedeflerinin 'tüketen değil üreten, takip eden değil yön veren gençler' olduğunu belirterek Robofest'in bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. 2019 yılında başlatılan RoboKaratay Projesi'nin devamı niteliğindeki Konya Robofest'in artık yalnızca bir yarışma değil, bir fikir ve gelecek yolculuğu olduğunu ifade eden Kanat, gençlerin artık teknoloji kullanan değil üreten bir nesil olduğunu; kod yazan, robot geliştiren ve yeni fikirler ortaya koyan bir kuşak olduklarını vurguladı. Dünyada gücün bilgi ve akılla ölçüldüğünü dile getiren Kanat, Konya'dan çıkan bir fikrin küresel ölçekte ses getirebileceğine inandıklarını belirtti. Mevlüt Kanat, Robofest'in yarışmaktan çok üretmeyi ve öğrenmeyi teşvik ettiğini vurgulayarak, 'Burada kaybeden yok. Her deneme bir tecrübe, her proje geleceğe atılan bir adımdır' ifadelerini kullandı. Milli Teknoloji Hamlesi'ne de değinen Mevlüt Kanat, gençlerin bu sürecin en önemli gücü olduğunu belirterek küçük projelerin gelecekte büyük başarılara dönüşeceğini söyledi. Gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Kanat, 'Bugün sadece bir festival başlatmıyoruz, bir vizyonu büyütüyoruz. Gelecek burada başlıyor. Gelecek hazır değildir, inşa edilir ve sizler bu inşanın merkezindesiniz' diye konuştu. Mevlüt Kanat, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın selamlarını iletti ve festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış programına Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ile Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Ciğer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.