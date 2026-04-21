Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların bayram neşesini sanat, kültür ve eğlenceyle buluşturuyor. 22-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan şenlikleri, geleneksel değerleri geleceğe taşıyan atölyelerden sahne gösterilerine kadar uzanan zengin içeriğiyle, bayram coşkusunu Antalya'ya yayacak.

Kepez'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri, 22-26 Nisan tarihleri arasında dopdolu programıyla çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinliklerin merkezi ise kültür ve sanatın kalbi konumundaki Dokumapark olacak. Şenlikler, atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, konserlerden bilim şovlarına kadar uzanan zengin bir programla gerçekleştirilecek. Şenliklerin ilk günü olan 22 Nisan Çarşamba günü, 13.00-18.00 saatleri arasında Dokumapark'ta Geleneksel Türk Sanatları Atölyeleri düzenlenecek. 22-26 Nisan tarihleri arasında 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; dokuma, ahşap işçiliği, metal ve cam sanatları ile geleneksel giyim-kuşam gibi pek çok alanda ustaların sanatlarıyla buluşacak. Bayram etkinlikleri gün boyunca maskotlar, sahne gösterileri ve çocuklara özel aktivitelerle devam edecek. Aynı gün akşam saat 20.00'de ise Erdem Bayazıt Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Mimar Sinan Akademi Türk Halk Müziği korosu ücretsiz konser verecek.

23 Nisan etkinlik tablosu

23 Nisan Perşembe günü, bayram coşkusu zirveye ulaşacak. Saat 12.00'de Antalya Oyuncak Müzesi önünde bandolu kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek programda; minikler ve gençler bale gösterileri, illüzyon şovları, bilim gösterileri, jonglör performansları ve çocuk orkestrası konseri yer alacak. Ayrıca Kepez'in ödüllü ekibi Kepez Kent Tiyatrosu 'Bu Benim Masalım' adlı oyunuyla çocuklar için sahne alacak. Aynı gün saat 14.00'te açılacak olan Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, halı-kilim ve kişisel eserlerle ziyaretçilerini ağırlayacak ve 2 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Kum sanatı gösterisi, her zaman olduğu gibi izleyenleri sanatın büyülü dünyasına davet edecek. Antalya Bilim Merkezi ise çocukları Bilim Show etkinlikleriyle buluşturacak.

24-25-26 Nisan bayram etkinlikleri

24 Nisan Cuma günü ise bayram etkinlikleri hız kesmeden devam edecek. Dokumapark'ta atölye çalışmaları ve gösterilerin yanı sıra Antalya Bilim Merkezi, 'Geleneksel Türk Sanatlarının dünü, bugünü ve yarını' konulu panele ev sahipliği yapacak. 25 Nisan'da çocuklara yönelik sahne şovları, dans gösterileri ve konserler sürecek. Mimar Sinan Akademi Yetişkin Dans Grubu da etkinliklere renk katacak. 26 Nisan Pazar günü ise Dünya Dans Günü'ne özel olarak Mimar Sinan Akademi dans gruplarının gösterileri 15.00-19.00 saatleri arasında Dokumapark'ta gerçekleştirilecek.

Kocagöz'den davet

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 22-26 Nisan tarihlerinde Kepez'de düzenlenecek 23 Nisan şenliklerine tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Kocagöz de, 'Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla hep beraber kutlayacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlediğimiz 5 gün sürecek şenlikler boyunca, evlatlarımızın bayram sevincini doyasıya yaşayacağı, eğlenceyle, sanatla ve kardeşlik duygularıyla dolu bir atmosfer hazırladık. Çocuklarımızın hayaller kurduğu, yeteneklerini keşfettiği ve unutulmaz hatıralar biriktirdiği bu güzel günlerde, onların yanında olmaya ve her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve umut dolu bir gelecek diliyorum' dedi.