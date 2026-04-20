Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada bulunan yağ kazanının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bölümünü sardı. Yoğun dumanın çevre köylerden de görüldüğü yangın, bölgede korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle Edirne merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni olarak değerlendirilen patlamanın ardından fabrikada zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı öğrenildi. Patlamalar müdahaleyi zorlaştırırken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için geniş çaplı tedbirler alındığını belirtirken, soğutma çalışmalarının yangının kontrol altına alınmasının ardından uzun süre devam edeceği ifade edildi.