Kütahya Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, Musa Işın merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen programa Vali Işın'ın yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, il protokolü ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İftar programı öncesinde muhtarlarla tek tek selamlaşan Vali Musa Işın, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Işın, aynı sofrayı paylaşmanın önemine değinerek tüm muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Işın ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.