Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Merkez Camiinde Kur'an eğitimi alan kursiyerlere belge takdim töreni yapıldı.

Ramazan ayının son günlerinde, Toparlar Merkez Camii'nde sekizincisi tamamlanan 'Camilerde Kur'an Eğitimi' kursunun belge töreni coşkulu bir şekilde icra edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Toparlar Camii'nde Teravih namazı sonrasında; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Camilerde Kuran'ı Kerim Eğitimi programı kapsamında, 4 ay boyunca yatsı namazından sonra camilerde devam eden Kuran'ı Kerim okuma eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belge verme törenine katıldı. Kaymakam Kumcu, kurs öğreticisi İmam-Hatip Murat Yaşar ile kursiyerleri tebrik ederek, başarılar diledi. Belge törenine; Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan, Toparlar Mahallesi Muhtarı Bilal Törüz, Okul Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar iştirak etti.