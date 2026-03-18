Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler köyünde, 7-10 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla 'Küpecik' geleneği yaşatıldı.

Kutlubeyler köyü 7-10 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, teravih namazının ardından hocaları Selahattin Aydın nezaretinde köyde kapı kapı dolaşarak Küpecik manileri okudu, şeker ve harçlık topladı. Ev sahipleri de öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Kutlubeyler Köyü Camii İmam Hatibi Selahattin Aydın, Kütahya'da yaklaşık 200 yıldır sürdürülen ve özellikle Ramazan ayında yaşatılan Küpecik geleneğini, Kutlubeyler köyünde de öğrencilerle birlikte teravih namazı sonrası devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.