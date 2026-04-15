Balıkesir'de gerçekleştirilen ve 2026 Matematik Olimpiyatı finallerine katılım için önemli bir aşama olan ön eleme sınavında, Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu öğrencisi Metehan Dal, Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde katılımın yoğun olduğu ön eleme sınavında disiplinli çalışması, azmi ve matematiğe olan ilgisiyle dikkat çeken Metehan Dal, elde ettiği bu dereceyle hem okuluna, hem de ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarı, öğrencinin akademik potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağının da güçlü bir göstergesi oldu.

Okul idaresi Metehan Dal'ı yürekten tebrik ederek, 'Öğrencimizin final sürecinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyor ve kendisine üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca bu süreçte, matematik olimpiyatlarına öğrencimizi hazırlayan matematik öğretmeni Türkan Başaran'a, emeği geçen okul öğretmenlerine ve destek olan ailesine teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.