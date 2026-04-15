Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, 'Samsun Turizm Eylem Planı'nın 17 Nisan Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

1977 yılından bu yana her yıl kutlanan Turizm Haftası'nın bu yıl 50'ncisinin idrak edildiğini belirten Demirtaş, turizmin yılın 12 ayı gündemde tutulması gereken bir sektör olduğunu vurguladı. Demirtaş, turizm haftalarının ise bu alanda farkındalık oluşturmak, geçmişi değerlendirmek ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile sektör paydaşlarının ortak gündeminin Turizm Haftası olduğunu dile getiren Demirtaş, turizmin; insanların yaşadıkları yerlerin dışına çıkarak dinlenme, eğlenme, görme, tanıma ve sağlık gibi amaçlarla gerçekleştirdikleri seyahat ve konaklama faaliyetlerini kapsadığını söyledi.

Dünya genelinde turizm ekonomisinin 10 trilyon doları aştığını, Türkiye'de ise bu rakamın 70 milyar dolara yaklaştığını belirten Demirtaş, dünya genelinde 1,5 milyar, Türkiye'de ise 65 milyon kişinin turizm amaçlı seyahat ettiğini kaydetti. Türkiye'nin turist sayısında dünyada ilk 5'te, turizm gelirinde ise 7'nci sırada yer aldığını vurgulayan Demirtaş, bu verilerin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Samsun Turizm Eylem Planı açıklanacak

Samsun'un turizmden daha fazla pay almasını hedeflediklerini belirten Demirtaş, bu doğrultuda hazırlanan Samsun Turizm Eylem Planı'nın 17 Nisan Cuma günü saat 17.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Plan kapsamında sağlık, ekoturizm, spor, miras, deniz, kongre, gastronomi, termal, macera ve lüks turizm gibi birçok alanda projelerin yer aldığını ifade eden Demirtaş, tüm projelerin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma sürecine girileceğini söyledi.

Öte yandan, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.