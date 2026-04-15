Samsun'un Alaçam ilçesinde asırlardır sürdürülen geleneklerden biri olan yağlı pehlivan güreşleri için geri sayım başladı. Bu yıl 633.'sü düzenlenecek olan organizasyon öncesinde tertip komitesi ilk toplantısını gerçekleştirerek hazırlıklara resmen start verdi.

Alaçam Belediyesi, Alaçam Ziraat Odası ve Alaçam Muhtarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan güreşler, bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. 6 Mayıs Çarşamba günü Geyikkoşan Güreş Alanı'nda Türkiye'nin dört bir yanından 30'dan fazla başpehlivan ile birlikte toplamda yaklaşık 450 güreşçinin er meydanına çıkması bekleniyor.

Hazırlık toplantısına ilçenin önde gelen isimleri katıldı. Toplantıda; emekli PTT Genel Müdürü Osman Tural, 2025 yılı Güreş Ağası Turgut Şahin, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ve diğer komite üyeleri yer aldı.

'Ata sporumuz geleceğe taşınıyor'

Toplantıda konuşan Osman Tural, yağlı güreşlerin yüzyıllardır süren köklü bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güreş Ağası Turgut Şahin ise organizasyonun hem Alaçam'a hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Alaçam'da büyük bir heyecanla beklenen 633. Yağlı Pehlivan Güreşleri, hem spor hem de kültürel miras açısından yine binlerce kişiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.