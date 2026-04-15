Elazığ'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmasına imza atıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik önemli bir bilinçlendirme çalışmasına imza attı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde, genç nesillerin doğa ve çevre konularında daha duyarlı hale getirilmesi hedeflendi. Eğitim programı kapsamında öğrencilere; orman yangınlarının başlıca çıkış nedenleri, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın anında doğru davranış biçimleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, ormanların korunmasının önemi vurgulandı.