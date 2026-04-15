Elazığ'da 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri aralıksız sürüyor.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle yürütülen gönüllülük faaliyetleri kapsamında düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri aralıksız sürüyor. 5 gün sürecek yoğun ve kapsamlı programın ikinci gününde gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Eğitim programı kapsamında; destek AFAD gönüllüsü saha eğitimi, afet farkındalık eğitimi, çadır kurulumu, yangın eğitimi, ilkyardım farkındalık eğitimi ve insani yardım eğitimi başlıklarında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, gönüllülerin afet anında doğru, hızlı ve bilinçli müdahale edebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Özellikle saha uygulamaları sayesinde katılımcılar, muhtemel afet senaryolarına karşı hazırlıklarını pekiştirme fırsatı buldu.