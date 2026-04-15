Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan sakinler için doğa temalı farkındalık programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim verildi. Programda ayrıca katılımcılar için konser düzenlenirken, keyifli anlar yaşandı. Günün sonunda ise doğaya katkı sağlamak amacıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen programla hem yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi hem de çevre duyarlılığının artırılması hedeflendi.