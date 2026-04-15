Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bilim ve edebiyatı bir araya getiren ilham verici bir etkinlik düzenlendi.

Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Şafak Horzum tarafından sunuldu. 'Edebiyatta Fantastik Büyüme: Ötekiler, Empati ve Yeni Farkındalıklarımız' başlıklı söyleşide, fantastik anlatıların bireysel ve toplumsal gelişim üzerindeki etkileri ele alındı. Öğrenciler, 'öteki' kavramını farklı açılardan değerlendirme ve empati becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Dumlupınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin bilim insanlarıyla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, katkılarından dolayı Dr. Şafak Horzum'a ve proje yürütücüsü Özlem Akbudak'a plaket takdim etti.