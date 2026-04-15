Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, bölge ekonomisini canlandıracak 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve yeni destek paketleri tanıtıldı. Program kapsamında özellikle kadın ve genç istihdamı ile yeşil dönüşüm projelerine 7 milyon 500 bin TL'ye kadar faizsiz finansman desteği sağlanabileceği belirtildi.

Elazığ TSO binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Elazığ'ın üretim potansiyelini artıracak stratejik adımlar masaya yatırıldı. Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve çok sayıda iş adamı katılım sağladı. FKA ve Elazığ TSO iş birliğinde gerçekleştirilen '2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında, bölge ekonomisini canlandıracak yeni destek paketleri kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda özellikle kadın ve genç istihdamı ile yeşil dönüşüm projelerine verilecek finansal destekler ön plana çıktı.

FKA'nın yerel kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 'İlimizde birçok alanda üretimin artırılması ve mevcut potansiyellerin gün yüzüne çıkartılması noktasında, yerel kalkınmamızın lokomotifi olan FKA'nın çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdirle izliyorum. TSO'muza ait binada, aynı çatı altında hizmet etmekten onur duyduğumuz ajansımız, hem ülkemiz genelinde hem de bölgesel bazda kalkınmayı hızlandırmayı hedeflemektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı görev edinen ajansımız, illerin kendi dinamikleriyle kalkınmalarını sağlayarak ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Bugün birçok işletmemizin girişinde FKA'nın destekleyici tabelasını görmek, bu işletmelerin ekonomiye ve istihdama katkılarına bizzat şahitlik etmek, biz iş dünyası temsilcilerine ayrı bir mutluluk veriyor' dedi.

Türkiye Yüzyılı modeline uygun olarak yatırım, üretim ve istihdam odaklı projelere hız vereceklerini belirten FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, 'Çalışmalarımızda her zaman destekleriyle bize yön veren başkanımıza, Elazığ'a yaptığı katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. FKA olarak; bölgemizin ve Elazığ'ın gelişimi için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştiriyoruz. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak ilimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve bölgesel gelişmeyi sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu amaçla planlar, koordinasyon faaliyetleri ve stratejik iş birlikleri yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı modeli için belirlenen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat modeline yerelden katkı sunmak üzere, ilimize nitelikli yatırımlar kazandırmaya odaklandık. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez 'SoGreen' çerçevesinde yeşil geçişe hazırlanırken; kadınlar ve gençler başta olmak üzere kapsayıcı istihdamı desteklemek amacıyla geri ödemeli finansman desteği programını başlatıyoruz. Proje başına 7 milyon 500 bin TL'ye kadar faizsiz destek sağlayacağız' diye konuştu.