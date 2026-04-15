12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ednan Bayram, kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Bayram, kalp sağlığını korumanın temelinde düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve rutin sağlık kontrollerinin yer aldığını belirtti. Özellikle hipertansiyon, ateroskleroz ve diyabet gibi hastalıkların yanı sıra hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarını artırdığına dikkat çekti.

Kardiyoloji alanının sadece tedaviyle sınırlı olmadığını, koruyucu hekimliğin de büyük önem taşıdığını ifade eden Bayram, erken teşhis ve düzenli takibin yaşam süresini ve kalitesini artırdığını söyledi. Bireye özel risk yönetiminin önemine değinen Bayram, herkesin kendi sağlık durumuna uygun önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Bayram, 'Düzenli kontrollerinizi aksatmayın, sağlıklı beslenin ve aktif bir yaşam sürün. Kalp sağlığı konusunda bilinçlenmek hepimizin sorumluluğudur' dedi.

Kalp sağlığının yaşam boyu korunması gerektiğini hatırlatan Bayram, 'Kalbiniz size bir ömür hizmet eder, ona iyi bakmak sizin elinizde' sözleriyle uyarılarını tamamladı.