2026 Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Diyarbakır'da 6 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda Adıyamanlı sporcular derece ile döndü.

Türkiye genelinden yaklaşık 6 bin sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Adıyamanlı sporcular önemli bir başarı elde etti. Zorlu karşılaşmalar sonucunda sporcular 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak Adıyaman'ı gururlandırdı.

Menessa Kara Kick Light 37 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Kaan Özdemir Light Contact 69 kilogramda, Büşra Demir Kick Light 50 kilogramda ve Mehmet Şah Issı ise Kick Light 37 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Elde edilen derecelerle birlikte sporcular uluslararası Turkish Open Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirilen bu başarı kapsamında İl Müdürü Hüseyin Elüstü, dereceye giren sporcular ve antrenörleri makamında kabul ederek tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Müdür Elüstü, elde edilen bu başarının gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek başarıların artarak devam etmesini temenni etti.