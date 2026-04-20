Trabzon hurmasında Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden birisi olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçiler geçen yıl Nisan ayında yaşanan zirai donun etkisini bu yıl da yaşıyor.

Türkiye'de, 5700 dekarlık ekiliş alanı ile 5'inci sırada, 11300 ton rekolteyle 4'üncü sırada yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, hurma ağaçlarında geçen yıl yaşanan zirai donun etkisi sürüyor. Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı, Karaburun, İnekli ve Bağlarbaşı köylerinde yoğun olarak yetiştirilen Trabzon hurması ağaçları geçen yıl yaşanan zirai don sonrası kurumaya başladı. Üreticiler, kuruyan ağaçlarını kesmek zorunda kaldı. Yaşların 15-25 arasında değişen hurma ağaçları tek tek kontrol ediliyor ve kuruyanlar kesiliyor. Kuruyan ağaçların yerine yenisi dikilecek. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin zirai don sonrası ağaçlarda ki bakım ve kültürel tedbirler ile ilgili çalışması sürüyor.

2025 yılında yaşanan zirai don sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan özel fon ile Adıyaman'da 4 milyon 337 bin TL Trabzon hurmasına, 1 milyon 183 bin TL dut meyvesine, 479 bin TL ise incire destek verilerek zararları tanzim edildi. Toplam 6 milyon TL üreticilerin hesabına aktarıldı.

Mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Aşağı Azaplı Köyünden Çiftçi Ali Suçağı, 'Ağaçlarımız meyveye binmişti, çiçek açmıştı. Don olayıyla beraber hiçbir ağacımız kalmadı. Bu yıl gördüğünüz gibi de geçen yılın cezasını çekiyoruz. Ağaçlarımızın hepsi kuruda ağaçlarımızı kökten kestik. Burada bizim 18-20 yıllık emeklerimiz var. 25 yıllık bahçelerimiz var. Geçen yılın don olayı bu yılda etkisini gösteriyoruz. Geçen yıl don vurduktan sonra ağaçlarımız kendini toparlayamadı. Tekrardan bir meyve verir şekline, haline gelmedi' dedi.

Bağlarbaşı Köyü Muhtarı ve üretici Ümit Taymur ise, 'Geçen yıl, 2025 Nisan ayında büyük bir don felaketi yaşandık ve ağaçlarımız kurudu yani yüzde 100'e kadar zararı olan bahçelerimiz var. Kendi bahçemde var, kurudu söktüm. Hurma ağaçlarımız dona karşı çok güçlü değil. Gördüğünüz gibi şuanda yüzde 100 zarar görmüş bir ağaç' sözlerini kullandı.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras ise, 'Gölbaşı'nda bölgesel olarak hurmada, ağaçlarımızda sadece hurma değil diğer ağaçlarımızda etkilendi ama hurma daha çok etkilendi. Hurma, 18 meyve türünün içine don kapsamına alınmadı. İki ay gibi bir zaman içerisinde valilik bütçesinden dekar başına, dönüm başına çitçimize bin TL bir hurma desteği sağlandı. İnşallah bu sene bu şartlar altında meyve değil de, kendini toparlamaya inşallah çalışır. Biz meyvesinde değil de, çiftçimizin 15 yıl önce dikmiş olduğu ağacı kurtarabilirsek, kurban olduğum Allah öyle bir şey verirse, temennimiz o yani' diye konuştu.