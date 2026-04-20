SAMSUN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun nüfusunun yüzde 21,7'si çocuklardan oluşuyor. Türkiye ortalaması yüzde 24,8'ken Samsun bu ortalamanın gerisinde kaldı.

TÜİK, çocuk istatistikleri rakamlarını paylaştı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfus oluştururken Samsun'da bu oran yüzde 21,7'de kaldı. 1 milyon 392 bin 403 nüfusu bulunan Samsun'daki çocuk sayısı 302 bin 590 olarak açıklandı. Samsun'daki çocuklardan 64 bin 792'si 0-4 yaş, 85 bin 893'ü 5-9 yaş, 93 bin 885'i 10-14 yaş ve 58 bin 17'si ise 15-17 yaş grubu aralığında yer aldı.

Öte yandan, Samsun'da 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı yüzde 62,4 olarak açıklanırken, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı da yüzde 37,6 olarak ifade edildi.