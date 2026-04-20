Karabük'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 53 aranan kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 Mart-17 Nisan tarihleri arasında motosikletli polis timleri, yaya devriyeler (çarşı ve mahalle bekçileri) ile sivil ve resmi ekipler tarafından kent merkezinde yürütülen uygulamalar kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 42 fişek ve kartuş ile 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerde tutuklamaya yönelik aranması bulunan 33 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 20 kişi olmak üzere toplam 53 kişi yakalanırken, 13 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı.

Öte yandan, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlünün Ovacık ilçesinde saklandığı köyde yakalandığı, adli işlemlerinin ardından tutuklandığı bildirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik yapılan çalışmalarda ise 3 iş yeri hakkında adli tahkikat başlatılırken, 2 iş yerinin kapatıldığı öğrenildi.

Ayrıca 53 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 638 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.