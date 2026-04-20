Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 27 Mart-16 Nisan 2026 tarihleri arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 20 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 0,81 gram esrar, 2,07 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid hammaddesi), 0,17 gram net metamfetamin, 6,09 gram net sentetik kannabinoid (bonzai), 68 adet sentetik ecza ile 3,63 gram (374 içimlik) peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca 4,64 gram net ağırlığında ve çoğaltıldığında yüksek miktarlara ulaşabildiği değerlendirilen AM-2201 hammaddesi de ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, özellikle gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, vatandaşların da desteğiyle suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürüleceği ifade edildi.