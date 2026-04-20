Aksaray'ın Ağaçören ilçe müftülüğü ile Ağaçören ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte ilçedeki kütüphanede kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Programda öğrenciler, kütüphaneyi yakından tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda kitap okuyarak bilgi ve düşünce dünyalarını geliştirme imkanı elde etti. Etkinlikte, gençlerin erken yaşta kitapla buluşmasının önemi vurgulandı.

Programda, ilim öğrenmenin faziletine dikkat çekilerek Peygamber Efendimizin 'Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır' hadisine de yer verildi. Bu sözler, öğrenciler için ilim yolculuğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.