Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aslı Esenkaya, 6 yıl boyunca mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığına rağmen akademik çalışmalarını sürdüren Esenkaya'nın vefatı, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.

ADÜ'de görev yapan Öğretim Görevlisi Aslı Esenkaya'ya yaklaşık 6 yıl önce 4. evre pankreas kanseri teşhisi konuldu. Zorlu tedavi sürecine rağmen hayata tutunma azmini kaybetmeyen Esenkaya, bu süreçte akademik çalışmalarına ara vermedi. Doktora eğitimini tamamlayan, bilimsel makaleler kaleme alan ve çeşitli projelere imza atan Esenkaya, örnek bir mücadele sergiledi. Ancak hastalığın yeniden nüksetmesiyle sağlık durumu ağırlaşan Esenkaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Esenkaya'nın vefatı; ailesi, öğrencileri ve meslektaşları başta olmak üzere akademi dünyasını yasa boğdu.

Esenkaya'nın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Aslı Esenkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve ADÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verdi.