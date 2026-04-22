Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan 'çocuk serası'nda minik öğrenciler yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaparak hem üretmeyi öğrendi hem de doğa bilinci kazandı.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje kapsamında, Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, tohumdan hasada kadar tüm süreçlerde aktif rol aldı. Minikler, öğretmenleri ve alanında uzman ekiplerle birlikte sebzelerin üretiminin her aşamasını deneyimledi. 70 gün önce toprakla buluşturulan domates, salatalık, marul, biber ve patlıcan gibi sebzeler büyüdü hasada geldi. Öğrenciler de Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile birlikte ürünlerin hasadını gerçekleştirdi.

Yapılan proje ile çocuklara doğa bilincini kazandırdıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Bugün Şehit Musa Özalkan Gündüz Bakımevi kreşimizde eğitim gören yavrularımızla birlikte Erdemli Belediyemizin çocuk serasındayız. Yaklaşık yetmiş gün önce diktiğimiz ürünlerin hasadını yaptık. Tabii doğayla iç içe üretime destek veren bir eğitim modelimiz var. Alanında uzman mesai arkadaşlarımızla birlikte. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem de serada ürünlerimizi yetiştiren arkadaşlarımızla birlikte bugün hasadımızı gerçekleştirdik. Ana hedefimiz doğayla iç içe bir nesil yetiştirmek. Bu düsturla da çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Projeye katılan minik doğa müfettişleri de yaşadıkları deneyimden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Hasat yaptıkları için çok mutlu olduğunu anlatan Derinsu Koç, 'Bu bitkileri biz diktik, büyüttük. Hasadımızı yaptık çok mutlu olduk' dedi.

Diktiği bitkilerin büyüdüğünü görmekten mutlu olduğunu aktaran Göktürk Baysal ise, 'Bitkileri diktik büyüdüler. Bu hasadı yaptık, çok mutluyuz' diye konuştu.

Hasat etkinliğinin ardından toplanan domates ve salatalıklar ise miniklere ikram edildi.