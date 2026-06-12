Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere sulama borusundan güneş paneline, ceviz soyma makinesinden, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemine kadar bir çok destek verildi.

Erdemli Belediyesinin tarıma ve üreticiye verdiği desteklerle ilçede üretimin gücünü artırmaya devam ettiği bildirildi. Düzenlenen Tarımsal Destek Dağıtım Töreni'nde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği sağlanarak çiftçilerin yüzü güldürüldü. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tarımın ve üretimin önemine dikkat çekti.

Başkan Kara, 'Değerli hemşerilerim, şunu çok iyi biliyoruz ki toprak varsa hayat vardır. Üretim varsa bereket vardır, çiftçi varsa gelecek vardır. İşte Erdemli Belediyesi olarak biz de her zaman üreticimizin yanında olmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Belediyecilik, üreticinin derdiyle dertlenmek, çiftçinin yükünü hafifletmek, emeğin yanında olmaktır. Çünkü güçlü bir Erdemli'nin yolu güçlü bir tarımdan geçer. Güçlü bir tarımın yolu da üreticisine sahip çıkan bir anlayıştan geçer' dedi.

Erdemli'nin bereketli topraklarında üretimin kesintisiz sürmesi için belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olacaklarını da vurgulayan Başkan Kara, verilen desteklerin üreticilere önemli katkılar sağlayacağını umut ettiklerini söyledi.

Verilen desteklerden yararlanan üreticilerde Başkan Kara'ya teşekkür etti.