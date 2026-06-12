Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukları çevre ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuk Kampüslerinde düzenlenen sergi ve atölyelerde geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştüren çocuklar, çevre bilinci kazanırken temiz bir dünya için farkındalık mesajı verdi.

Mersin'de çocukların çevre bilincini geliştirmek için birçok etkinlik yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gelecek nesillere yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. 5-11 Haziran 'Dünya Çevre Haftası' kapsamında kentin dört bir yanında etkinlikler yaparak çocukların ilgisini çeken Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümden yapılan eserlerden sergiler, atölyeler, çevre temizliği gibi birçok etkinliği eğlenceli hale getirdi. Bu etkinlikler sayesinde eğlenirken çevre bilincini de kazanan çocuklar, yetişkinlere temiz bir dünya bırakmaları için çağrı yaptı.

'Geri Dönüşüm Oyuncak Sergisi' ile hem geleceğin sanatçıları ortaya çıktı hem de doğaya çöp bırakılmadı

Erken yaşta çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için geri dönüşümü önemseyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'Çocuk Kampüsleri Geri Dönüşüm Oyuncak Sergisi' düzenleyerek hem geleceğin sanatçılarına ışık oldu hem de çöpe gidecek eşyaları değerlendirmeyi öğretti. Oyuncaklarını geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kendi elleriyle yapan Çocuk Kampüsü müdavimleri, birbirinden değerli sanat eserlerini sanatseverlere sunmanın da gururunu yaşadı.

'Çocuklar çevre konusundaki bilinçleri ve hayal güçleriyle bu sergiyi oluşturdu'

Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları eserleri sergilediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, 'Çocuklarda çevre bilincini artırmak ve çevre dostu davranışların çoğalması için bu gerçekleştirdiğimiz bu sergi, Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke Çocuk Kampüsleri Resim Ve Hobi Atölyelerinin öğrencilerinin çalışmalarıyla yapıldı. Burada aklımıza gelebilen her türlü atık malzeme kullanıldı. Çocuklar her atığın bir geri dönüşüm olduğu konusunda bilinçleniyorlar ve hayal güçleriyle bu oyuncakları tasarladılar' diyerek, ortaya çok renkli bir sergi çıktığını söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşta aşılanması için Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Öztürk, 'Doğayı artık korumamızın zamanı geldi geçiyor bile, yeni nesillerin bu anlamda daha duyarlı olmasını önemsiyoruz. Bu konuda da sürekli çalışmalar yapıyoruz. Yaşanılabilir bir dünya için çevreyi korumalıyız. Çocuklara çöp atmamalarını ve her çöpün aslında geri dönüşmek üzere hayatımızın bir parçası olabileceğini öğretiyoruz' sözlerine yer verdi.