Ağrı'nın Patnos ilçe kırsalında çocuklar, ekranlardan uzak bir yaşam sürerek geleneksel oyunlarla büyüyor.

Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde çocuklar, teknolojiden uzak bir yaşam içerisinde geleneksel sokak oyunlarıyla vakit geçiriyor. Köyde bir araya gelen çocuklar, açık alanlarda futbol oynayıp ip atlıyor, beş taş gibi oyunlarla eğleniyor.

Ekran kullanımının sınırlı olduğu köyde çocuklar, günlerini doğayla iç içe geçirirken hem fiziksel aktivitelerini artırıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının hâlâ yaşatıldığı köyde çocuklar, oyunlar aracılığıyla paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte vakit geçirmeyi öğreniyor.