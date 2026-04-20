HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Manisa'da basın açıklaması yaparak 1 Mayıs haftası kutlamalarını başlattı. Arslan, 'Sorun ülkenin imkanları değil, gelir dağılımındaki adaletsizlik' dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sendika üyeleri ve vatandaşlara hitap eden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ı tek bir günle sınırlı görmediklerini belirterek, etkinlikleri Türkiye geneline yaydıklarını ifade etti.

Kutlamalar bir haftaya yayıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı Okan Polat'ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Bugün Manisa'dayız. Konfederasyonumuz, uzun yıllara dayanan 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Gününü geçmişteki kaos, kargaşa, gerginlik gününün dışına çıkararak sadece İstanbul Taksim'i kutsayan, Taksim olmazsa 1 Mayıs olmaz diyen anlayışa karşı Türkiye'nin bütün alanlarının 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırarak uzun yıllardır yeni bir yol ve yeni bir anlayış geliştirdik. Bu anlayışın esas nedeni ülkemizin bütün dünyada kutlanan, bütün dünyada emek hareketinin sorunlarının, çalışanların taleplerinin tartışıldığı, konuşulduğu, yüksek sesle taleplerin ifade edildiği ve çözümlerin ortaya konulduğu 1 Mayıs'ı benim ülkemde neden kaos ve kargaşayla karşılıyoruz? Bu soruya karşı Konfederasyon olarak sadece eleştiri değil bir şeyler yapma gereğine inandık ve 2010'dan itibaren Türkiye'nin her şehrinde 1 Mayıs etkinliklerini kutlama kararı aldık. Bu yıl da inşallah Bursa'da gerçekleştireceğiz. Konfederasyonumuz bir başka karar aldı. 1 Mayıs'ı bir güne sığdırmanın yeterli olmadığına inandığımız için 1 Mayıs'ı bir haftaya yayarak her bölgemizde ülkemizin çalışanların sorunlarını açıkça ifade edeceğimiz basın açıklamalarıyla 1 Mayıs'ı bir haftanın içerisinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirmeye karar verdik. Bu doğrultuda 2026 yılı 1 Mayıs haftasının ilk gününde de Manisa'dayız. Bundan sonra sırayla Elazığ, Sivas, Ordu, Adana gibi illerimizde de genel başkan yardımcılarımız tarafından 1 Mayıs'ın ruhuna uygun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nde hangi konuları öncelikli olarak gündeme taşıyacağız, taleplerimizi, itirazlarımızı, eleştirilerimizi, takdirlerimizi, hangi illerde neleri konuşacağımızın kararını aldık. Bugün Manisa'dayız' dedi.

'Gündemimiz adil ücret ve refahın paylaşımı'

Arslan, 'Ülkemizin birliğine, milletimizin bütünlüğüne, değerlerimize asla o meydanlarda kimseye laf ettirmeyiz. Haklarımızı, sorumluluklarımızı bilerek 1 Mayıs'larda birlik, dayanışma ve mücadelemizi her seferinde ifade ediyoruz. O nedenle HAK-İŞ aynı zamanda bu ülkenin her meselesine çözüm üreten, çatışmayı değil uzlaşmayı esas alan, kavgayı değil barışı ikame eden, birbirimizle çatışmayı değil kucaklaşmamızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. 2026 yılı 1 Mayıs haftasındaki ilk gündemimiz refahın adil paylaşımı adil ücret, emeklilik ve çalışma hayatının sorunlarıdır' diye konuştu.

'Sorun ülkenin imkanları değil'

Türkiye'nin artık ücret geliri itibariyle üst gelir grubuna dahil olduğunu kaydeden Arslan, 'Bunu biz söylemiyoruz. OECD'nin rakamları, TÜİK'in rakamları söylüyor. Türkiye 2025 yılında milli geliri 1.600 trilyona çıkan, kişi başına milli geliri 18 bin 40 dolar olan, artık dünyada üst gelir grubuna dahil bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkemizin emekçilerinin, dar gelirlimizin, memurumuzun milli gelirden aldığı pay en son hesaplamalara göre yüzde 30-35. OECD ülkelerinin ortalaması milli gelirden emekçilerin aldığı pay yüzde 55 yüzde 60. Avrupa Birliği ülkelerinde emekçilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 60-65 dolayındaydı. Büyüyen Türkiye, güçlenen Türkiye, bir üst gelir grubuna çıkan Türkiye'de emekçiler milli gelirden yeterli pay alamıyor. Sorun Türkiye'nin imkanları değil. Sorun Türkiye'deki gelirlerin adil paylaşılmamasından kaynaklı' şeklinde konuştu.

'Zorlukların farkındayız'

Türkiye'nin çevresindeki sorunların ülkeyi nasıl etkilediğinin farkında olduklarının altını çizen Arslan, 'Bölgemizin hem kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşı hem de uzun yıllardır devam eden siyonist katillerin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve adaletsiz, haksız zulümler. Son olarak siyonist devlet İsrail'in Lübnan'a saldırısı. Büyük şeytan haydutların en büyüğü Amerika ve İsrail'le beraber İran'a yapılan saldırılar. Bütün bunlar ülkemizi de derinden etkiliyor. Bunun farkındayız. Bundan dolayı etkilendiğimiz için ülkemizin zorluklarının farkındayız. Ama biz şunu kabullenemiyoruz. OECD'nin Gini katsayısına göre OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılımının eşitsizliğin en kötü olduğu 4. ülkeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin çalışanları, bu ülkenin emekçileri, orta sınıfı bunu hak etmiyoruz. Ortada bir yanlışlık var. Bunun giderilmesini istiyoruz' dedi.

'Emekli maaşları yetersiz'

Emekli maaşlarına da değinen Arslan açıklamasını şöyle tamamladı:

'2002 yılında ve o yıllarda en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ne yazık ki emekli maaşlarımız asgari ücretin yüzde 50 altına kadar iniyor. 20 bin TL emekli maaş alan vatandaşımıza ödediği primlerin karşılığını alıyorsun diyebilir miyiz? 20 bin lira emekli maaşı almak zorunda kalan, ülkesine, devletine, işlerine, hizmet etmiş insanlara bununla geçinebilirsin diyebilir miyiz? Bunu yapamayız. Yapmamamız gerekiyor. Bu ülkenin kaynakları, imkanları buna yetiyor. Daha fazlasını verebiliriz. Verilmesi gerekiyor. Vermeyenlerden bunu almamız gerekiyor. Onun için meydanlardayız.'

Manisa'nın ardından, Elazığ, Sivas, Adana, Ordu ve Bursa'da gerçekleştirecek etkinliklerle programın tamamlanacağı öğrenildi.