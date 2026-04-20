Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Mevlana Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kahta Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hem hastane yönetimini hem de sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

'Biriz, Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında gerçekleştirilen ve 'Engelsiz Adımlar Sağlıklı Yarınlar' adı verilen etkinlikte, özel öğrenciler öğretmenleri Nuran Tandoğan ve Hacı Sülüker rehberliğinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretin amacı, öğrencilerin sağlık mesleklerini yerinde tanımaları ve doktorları çalışma ortamlarında görerek farkındalık kazanmaları oldu.

Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, sevgi ve anlayışla tüm engellerin aşılabileceğini de ortaya koydu.

Ziyaret sırasında Başhekim Yardımcısı Psikiyatri Uzmanı Dr. Elif Tandoğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek hastanedeki çocuk gelişim alanlarını tanıttı. Büyük ilgi ve heyecan yaşayan öğrenciler, merak ettikleri soruları doktorlara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik sayesinde çocukların sosyal iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve kendilerini farklı ortamlarda ifade edebilmeleri hedeflendi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel, 'Özel çocuklarımızı hastanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretler, çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağladığı gibi toplumda farkındalığın artmasına da vesile oluyor. Sağlık çalışanlarımızla kurdukları samimi iletişim bizleri son derece memnun etti. Her zaman onların yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz' dedi.