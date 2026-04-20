Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Genç Girişimciler Kurulu, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan 'Genç Girişimcilik Akademisi', kapsamlı eğitim programlarıyla gençlere yeni ufuklar açıyor.

Malatya'da gençlerin üretim gücünü artırmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim hamlesi hayata geçirildi. 'Gençlik var, fikir var, destek var!' sloganıyla yola çıkan Malatya Genç Girişimcilik Akademisi, özellikle gençlerin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarını hedefliyor. Akademi, iş fikri olan ya da mevcut işini geliştirmek isteyen gençlere yönelik sunduğu çok yönlü eğitim içerikleriyle dikkat çekiyor.

Girişimcilik kültürü iş gelişitirme finas yönetimi ve dijital pazarlama eğitimleri

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ekonomik hareketliliğin artırılması ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması amacıyla hazırlanan program, sadece teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar; girişimcilik kültürü, iş geliştirme, finans yönetimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alarak kendi projelerini geliştirme fırsatı buluyor.

Program kapsamında; 'Girişimciliğe Giriş ve Girişimci Zihniyeti', 'İş Fikri Geliştirme ve Problem Çözme', 'İş Modeli ve İş Planı Hazırlama', 'Finansal Okuryazarlık', 'Dijital Pazarlama ve E-Ticaret', 'Mentorluk ve Saha Deneyimi', 'İş Fikri Sunumları ve Değerlendirme' ile 'Devlet Destekleri ve Fonlar (KOSGEB ve Kamu Destekleri)' gibi başlıklarda alanında deneyimli isimler tarafından eğitimler veriliyor.

'Akademi iş fikirlerini olgunlaştırıyor'

Genç girişimcilerin yerel ve sürdürülebilir iş fikirleri geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlayan akademi, katılımcılara eğitim süresince hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırıyor. Mentorluk desteği ve saha uygulamaları sayesinde gençler, iş fikirlerini olgunlaştırarak hayata geçirme noktasında önemli bir avantaj elde ediyor.

'Ufkumuz gelişledi yeni fırsatları daha net görebiliyoruz

Eğitimlere katılan gençler ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni bakış açıları kazandırdığını ifade etti. Katılımcılar, 'Eğitimler sayesinde hem girişimcilik konusunda bilinçlendik hem de kendi iş fikirlerimizi daha sağlam temellere oturtmayı öğrendik. Ufkumuz genişledi, yeni fırsatları daha net görebiliyoruz' sözleriyle akademinin kendilerine sağladığı katkıyı vurguladı.

Hayallere gerçeğe dönüşüyor

Malatya'da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve gençleri üretim odaklı bir geleceğe hazırlamayı hedefleyen Genç Girişimcilik Akademisi, sunduğu eğitim ve desteklerle bölge ekonomisine de uzun vadeli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Akademi, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için güçlü bir rehber olmaya devam ediyor.