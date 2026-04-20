Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Battalgazi Belediyespor, sezonun bitimine iki hafta kala play-off oynamayı garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Battalgazi Belediyespor, ligin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onikişubat Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten ekip, 4. sıraya çıkarak bitime iki hafta kala ilk beş içinde yer almayı garantiledi ve play-off'a yükseldi. Battalgazi Belediyespor play-off sürecinde başarılı olması halinde TFF 3. Lig'e çıkma hakkı elde edecek. Play-off müsabakalarının tarihleri ve Battalgazi Belediyespor'un karşılaşacağı rakipler ise liglerin tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.