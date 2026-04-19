Malatya'da motosiklet ile otomobilin çarpışmasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Olayda birbirlerini darbeden 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 AGP 264 plakalı motosiklet ile Ç.G. yönetimindeki 44 T 0326 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar karşılıklı olarak birbirlerini darbetti. İki sürücünün de yaralandığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.