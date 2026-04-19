Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Esenler Erokspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimini eleştirerek, 'Biz bu ülkenin bir futbol takımıyız. Ben bu ülkenin evladıyım, ülkenin antrenörüyüm. Birileri mutlu olacak diye diğerlerinin mutsuzluğu üzerine bir şeyleri dizayn etmeyin' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 'Biz iki tane Erok maçı oynadık. Birinci maçtaki, Ankara'da oynadığımız maçta hakem aleyhimize bir penaltı çaldı ve bizden sonra 7 hafta maç vermediler. Bugün de bir Erok maçı oynadık. Bir penaltı pozisyonu var; eğer penaltı olmadığına beni ikna ederlerse ben bütün herkesten özür dileyeceğim. Rakip takımdakiler de dahil; oyuncusundan antrenörüne kadar. Şimdi bunun tesadüf olarak nitelendirebilir miyiz? Bu tesadüf olabilir mi? Maç boyunca bir tane sarı kart kullanmadı, çok ağır fauller de vardı. Hadi o hakemin takdirine... Şimdi bunlar tesadüf olmaz ise biz niye uğraşıyoruz ki? Niye mücadele ediyoruz ki? Oynamayalım. Ve keza hafızalarımızı böyle bir geriye doğru atalım; Erok takımı Amed deplasmanında bir maç oynadı. Aynı böyle bir basın toplantısında Erok antrenörü basın toplantısını yaktı. Neden size olunca, aleyhinize olunca o süslü adalet duygusu kelimeler ifade ederken, iki maçta da böyle şeyler yaşandığı zaman neden ölü taklidi yapıyorsunuz? Yakışıklı bir şey mi bu? Biz emek vermiyor muyuz? Burada 25 tane insanın hakkı hukuku yok mu? Penaltı verirsin vermesin ayrı konu. Böyle sürekli Erok maçına denk gelmesi, böyle şeyler olması; bunlar hoş şeyler mi? Şimdi hakeme ne diyeyim ben? Hakem bilmiyor mu neyin ne olduğunu? Buraya hakem atamasını çalamaz yani, ben biliyorum yani. Öbürü çalar, orada çalar, burada çalamaz. Böyle garip, anlamlandırmakta güçlük çektiğimiz acayip şeyler oluyor. Bugün de bir tanesi oldu' diye konuştu.

'Hakkımız varsa Allah şahit, hakkımız da helal değildir'

Hakem yönetimini ağır şekilde eleştiren Koşukavak, 'Çok üzücü. Birileri şampiyon olabilir, birileri ligden düşebilir; zaten bunlar çok önemli şeyler değil. Şampiyon olmayan takım yok dünyada. 3. Lig'de olmanız için BAL'da şampiyon olmanız lazım, 2. Lig'de oynamanız için 3. Lig'de şampiyon olmanız lazım. Ama bu yolları yürürken biz kime adaletsizlik, haksızlık yaptık? Bununla da ilgilenmeyebilirsiniz ama şu tarafını anlayamıyorum: Amed'de size olduğu zaman niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Yazık, çok üzülüyorum. Çok üzücü bir durum bence. Bu ülkede bu kadar hakem yorumcusu var; VAR'a bile gitme tenezzülü, ihtiyacı duymadan bir pozisyon... Yüz defa izledim içeride. Arkadan ikinci yarı ofsayta bile VAR'a gitmeler var. Ya bir oyuncu değiştireceğim ya... İki tane oyuncu var değiştireceğim, top taca çıktı, hızlı taç atacak hakem durduruyor, 'Oyuncu değiştir' diyor. E sana ne? Neden? Hızlı hücum yaparım gol mol olur başına iş mi çıkar, ondan mı korkuyorsun? Çok üzücü. Biz bu ülkenin bir futbol takımıyız. Ben bu ülkenin evladıyım, ülkenin antrenörüyüm. Birileri mutlu olacak diye diğerlerinin mutsuzluğu üzerine bir şeyleri dizayn etmeyin. Çok ayıp, çok yazık. Eğer yapıyorsanız da birileri sizden daha güçlü çıkıp size yapıyorsa ağlamak yok. Oyunun kuralını siz koyuyorsunuz. Amed'de çok ağladınız. Müsaade edin de biz de canımızı yaktığınız için böyle cümleler kullanalım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hakkımız varsa Allah şahit, hakkımız da helal değildir' ifadelerini kullandı.