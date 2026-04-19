Kilis'te motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada baba ve bebeği yaralandı.

Kaza, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet, Ufuk Düğün Salonu istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan F.G. ile bebeği R.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve bebeği yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.