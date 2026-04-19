Beytepe Koleji Malatya Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıtaç, eğitimin ehil kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Beytepe Koleji Malatya Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıtaç, son dönemde yaşanan toplumsal olayların eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Eğitimin ihmal edilebilecek ya da yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görülemeyeceğini kaydeden Sarıtaç, toplumsal kırılmaların temelinde eğitimle ilgili eksikliklerin yer aldığını söyledi.

Mevcut tablonun sadece bireysel hatalardan değil, sistemsel yaklaşımlardan kaynaklandığını belirten Sarıtaç, eğitimin ruhunu anlamayan kişilerin sistemde söz sahibi olmasının önemli bir sorun olduğunu söyledi. Eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda karakter ve değer inşa etme süreci olduğunu belirten Sarıtaç, öğretmenin bu sürecin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Gençler arasında artan yön arayışı, değer karmaşası ve aidiyet problemlerine dikkat çeken Sarıtaç, eğitimin kimler tarafından ve hangi anlayışla yönetildiğinin kritik bir hale geldiğini kaydetti. Okul açmanın bir bina yapmak değil gelecek inşa etmek anlamına geldiğini belirten Sarıtaç, eğitim yöneticiliğinin de sadece yönetmek değil, anlamak ve rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarının başında eğitimci kimliği taşıyan kişilerin bulunması gerektiğini kaydeden Sarıtaç, aksi halde alınan yanlış kararların toplumsal sorunlara dönüşebileceğini ifade etti. Eğitimin ehline verilmemesi halinde yalnızca kalitenin değil toplumun geleceğinin de risk altına gireceğini belirten Sarıtaç, eğitimde liyakat ve tecrübenin vazgeçilmez kriterler olması gerektiğini sözlerine ekledi.