Şanlıurfa'da jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, fişek ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, 823 adet farklı çaplarda fişek ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA