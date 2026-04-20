Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2036. Cadde üzerinde bulunan bir boya fabrikasında saat 08.46'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine birçok bölgeden, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangın sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, 2 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca Şahin, içeride 1 teknisyen bulunduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

'2 işçimiz yaralandı, hastaneye intikal ettirildi'

Çıkan yangın sonucu 2 işçinin yaralandığını ve 1 işçinin de depoda kaldığını belirten Şahin, 'Tiner vb. şeylerin depolandığı alana yangın sirayet etmeden önlendiğini şimdi teknik arkadaşlar bize dediler. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarının yanı sıra içeri girdiler. İçerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar. 2 işçimiz yaralandı, hastaneye intikal ettirildi. Teknisyen olarak çalışan 1 işçimizi, itfaiyemiz şimdi aramaya başladı. İnşallah onu da sağ salim bulurlar. Yaralılar şu anda hastaneye gitti. Zannediyorum birisi dumandan etkilenmiş, diğerinde de hafif yanıklar var. Ama onlara artık doktorlarımız bakacak. Yangının çıkış sebebini arkadaşlarımız soğutmadan sonra tespit edecekler. Şu anda arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi, yangın kontrol altına alındı ve soğutma başladı yönünde' diye konuştu.