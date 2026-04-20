Türkiye'nin ilk ve tek tematik peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa başta olmak üzere yurt dışından gelen ziyaretçiler, bölgenin köklü peynircilik geleneğini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

'Geleneksel üretim teknikleri ilgi odağı'

Müzede, başta Gravyer peyniri ve Kars kaşarı olmak üzere bölgeye özgü peynir çeşitleri tanıtılıyor. Ziyaretçiler, peynir üretiminin tüm aşamalarını detaylı şekilde inceleyebiliyor. Özellikle üretim bölümü, geleneksel yöntemlerin sergilenmesi açısından büyük ilgi görüyor.

Ahşap ekipmanlar, bakır kazanlar ve eski üretim araçlarının yer aldığı alanlar, Kars'ın yüzlerce yıllık peynircilik kültürünü gözler önüne seriyor. Rehberler eşliğinde yapılan gezilerde, süt sağımından olgunlaştırma sürecine kadar tüm aşamalar anlatılıyor.

'Her şey çok gerçekçi'

Peynir Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Buse Öz, 'Gördüğümüz her şey çok gerçekçi, her şey aslına çok uyumlu, burası Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, buraya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bize buraya getire öğretmenlerime teşekkür ediyorum' dedi.

'Peynirin nasıl yapıldığını öğrendim'

Kars'a Erzincan'dan geldiğini belirten Melisa Fener, 'Burası Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, burada gravyer ve kaşar peynirinin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Çok te güzel görselleştirilmiş. Burada gravyerinin nasıl yapıldığını öğrendim. Güzel bir yer ve güzel de işlemişler' diye konuştu.

'Yayla evleri kültürel deneyim sunuyor'

Müze içerisinde kurulan yayla evleri de ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği bölümler arasında yer alıyor. Doğu Anadolu'nun yayla yaşamını yansıtan alanlarda, geleneksel üretimleri birebir canlandırılıyor. Ziyaretçiler, hem peynir yapımını izliyor hem de yöresel yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı buluyor.

'Kent turizmine katkı sağlıyor'

Kars'ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan müze, şehrin tanıtımında da aktif rol oynuyor. Özellikle bölgeye gelen ziyaretçiler, tarihi ve kültürel gezi rotalarına Kars Peynir Müzesi'ni de ekliyor.

Ayrıca Kars Peynir Müzesi peynir kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlıyor. Kars Peynir Müzesi, gastronomi turizmi açısından da önemli bir merkez haline geldi.