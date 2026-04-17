Kars'ta motorlu kara taşıtlarının sayısı artmaya devam ediyor. Mart ayı itibarıyla kent genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 55 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde araç sayısındaki artışa paralel olarak Kars'ta da her geçen ay yeni araçların trafiğe katıldığı görülüyor. Özellikle otomobil ve hafif ticari araçlardaki artış dikkat çekerken, kentteki araç yoğunluğunun da buna bağlı olarak yükseldiği ifade ediliyor.

Ayrıca araç sayısındaki artışın hem şehir içi trafik akışını hem de otopark ihtiyacını doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor. Özellikle şehir merkezinde günün belirli saatlerinde yaşanan yoğunluğun, araç sayısındaki artışla birlikte daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan, Kars'ta kırsal alanlarda kullanılan traktör ve tarım araçlarının da toplam araç sayısı içinde önemli bir paya sahip olduğu biliniyor. Bu durum, kentin ekonomik yapısının tarım ve hayvancılığa dayalı olmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan artan araç sayısına karşılık trafik düzenlemeleri, otopark alanlarının artırılması ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesinin önemini ortaya çıkarıyor.