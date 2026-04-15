Türkiye genelinde 6'ncısı düzenlenen 'Oyuncu Beyinler Turnuvası'nda Sarıkamış'ı temsil eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla ilçeye gurur yaşattı. Turnuvaya katılan öğrenciler, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar tarafından makamda kabul edildi.

Kaymakam Enis Aslantatar, turnuvada gösterdikleri performansla dikkat çeken öğrenciler Gökçe Zehra Tuluğ, Esma Zeynep Yalçın ve Tusem Lina Aksu'yu tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilere madalyalarını takdim eden Aslantatar, bu tür organizasyonların gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Aslantatar, Sarıkamışlı gençlerin ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalarda yer almasının önemine değinerek, 'Sizler azminiz ve çalışkanlığınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. Bu başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum' dedi.

Turnuvaya katılan öğrenciler ise kendilerine verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.