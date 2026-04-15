Kars'ta, Yeşilay ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşamın önemi anlattı. 2026 Bağımsızlık Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen program, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kars Yeşilay Şube Başkanlığı tarafından İstiklal Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, Şube Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Uygulayıcı Eğitimcisi Gamze İlgar, gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemine dikkat çekti. Eğitimde; bağımlılık türleri, zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin aktif katılım sağladığı programda, Yeşilay'ın çalışmaları tanıtılarak kurumun bağımlılıkla mücadelede üstlendiği rol anlatıldı. Eğitim süresince öğrencilerin soruları yanıtlanırken, farkındalık oluşturacak örnekler üzerinden interaktif bir anlatım gerçekleştirildi.

Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Verem Savaş Dispanseri yetkililerine edildi. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, benzer çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Kars'ta gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan bu tür eğitimlerin, toplum genelinde bilinç oluşturması hedefleniyor.