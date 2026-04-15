Çıldır ilçesinde tamamlan Uluslar arası yolların ilçeye giriş ve çıkışlarda yapılan sorunlu yerler için çalışma başlattı.

Geçen yıl uluslararası yol yapımının ihale edilen kısmı tamamlanmış ve Çıldır ilçesine giriş ve çıkış noktalarında sorunlar oluşmuştu. Liseler bölgesine giriş kısmı, Sazlısı, Gölbelen ve Gölebakan köyünün ilçeye giriş durumu gibi olan yerlerin düzeltilmesi için Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğu görüşmeler sonra yol ağlarının yeniden düzenlemesi için Proje Müdürü Ramazan Akmeşe ilçeye geldi. Başkan Azizoğluna İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız eşlik etti.

Başkan Azizoğlu yapmış olduğu açıklamada, '' İlçemiz sınır ilçe olduğu için yapılan uluslararası yol yaklaşık 15 yıl önce projelendirilmiş ve yapılmıştır. Yol yapımı bittikten sonra bazı noktalar ilçemizde ki yol düzenini bozmuş ve sorunlar yaşanmıştır. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ilçemizde trafik akışının daha düzenli, daha kolay ve güvenli bir hale getirilmesi için Proje Müdürü Ramazan bey görevlendirilmiş ve ilçemize gelmiştir. Sorun yaşanan yerleri kendisi ile yerinde görerek projelendirlmesi hususunda çalışmalara başladık. Havaların ısınmasıyla birlikte inşallah projelerimiz hayata geçirip sorunları çözmüş olacağız''dedi.