Ardahan'ın Ağzıpek köyü, baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin uğrak noktası haline geldi. Köydeki elektrik direkleri, evlerin çatıları ve yüksek noktalarda yuva kuran leylekler, hem köy sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ağzıpek köyü, baharın habercisi leylekleri misafir ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolculuklarını tamamlayarak köye gelen onlarca leylek, oluşturdukları görüntülerle doğaya renk kattı. Her yıl aynı yuvalarına dönen leylekler, köy halkı tarafından da özenle korunuyor. Köylüler, leyleklerin artık köyün simgesi haline geldiğini belirterek onların gelişiyle baharın başladığını söyledi.

Vatandaşlardan Bilgin Aygün, leyleklerin yıllardır bölgede yaşadığını ifade ederek, 'Her sene gelip aynı yuvalarına yerleşiyorlar. Artık köyümüz leyleklerle anılıyor. Onlara zarar gelmemesi için herkes dikkat ediyor' dedi.

Aygün, ''Yıllardır leyleklerle içli dışlı olduk. Kadim dostlarımız diyebiliriz leyleklere. Her yıl sonbahar aylarında göç ederler ve kar kalmadan da tekrar geri dönerler. Bazen erken zamanda yani şubat ayında da gelenler olur. Çünkü bu köyü seviyorlar. Şu anda köyümüzde 30'a yakın leylek yuvası var. Yani her yıl 180 leyleği göç ettiriyoruz. Bu köy sadece leylekler değil bir çok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor'' dedi.

Doğal yaşamın dikkat çektiği köy, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu. Gökyüzünde süzülen leylekler ve yuvalardaki hareketlilik kartpostallık görüntüler oluşturdu.