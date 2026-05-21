Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği Ardahan'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program kapsamında kurulan stantlarda birbirinden farklı yöresel yemekler, tatlılar ve geleneksel ürünler tanıtıldı. Katılımcılar, hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı bulurken, Türk mutfağının tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekildi. Etkinliğe protokol üyeleri, kurum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program boyunca misafirlerle yakından ilgilenen Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Türk Mutfağı Haftası'nın kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Dede açıklamasında, Ardahan mutfağının zenginliğini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte, Ardahan'ın geleneksel mutfağı bir kez daha katılımcılardan tam not aldı.