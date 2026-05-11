Çıldır Anaokulu'nda Anneler Günü dolayısıyla geniş katılımlı ve anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Ana Okul Müdürü Pınar Çanak ve öğretmenlerin organizasyonu ile gerçekleşen etkinlikte birçok farklı aktivite yer aldı. Etkinlik kapsamında annelerin yer aldığı annem beni sesimden tanır, annem beni gözümden tanır ve sandalye kapmaca oyunları oynandı. Daha sonra annelerle çocuklar beraber çanta boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Annelere sürpriz hediyeler verildi. Etkinliğin sonunda hazırlanan çeşitli yiyecekler tüm davetlilere ikram edildi.